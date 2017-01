Aulas aura tout tenté pour Depay

Friand de Twitter, Jean-Michel Aulas a répondu à un internaute sur le possible transfert de Memphis Depay, l'ailier néerlandais de Manchester United. "On y travaille sans cesse, on avance chaque jour un peu plus. C'est très complexe pour un club comme nous, on aura tout tenté sans regret", a lâché le président de l'Olympique Lyonnais.