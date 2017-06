Aulas affirme que la piste Mangala est active

En marge de la rencontre à l'Elysée entre le président Emmanuel Macron et l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas s'est exprimé sur le mercato estival de la formation rhodanienne.

Le boss des Gones a confirmé que le club envisageait la venue du défenseur français Eliaquim Mangala. "Plusieurs approches ont été faites avec 4-5 internationaux. Eliaquim Mangala en fait partie. Il est venu nous rencontrer, c'est une preuve d'intérêt manifeste quand un joueur prend l'initiative de venir voir le président du club dans lequel il veut jouer. C'est toujours important, maintenant il faut discuter. Vous savez qu'il appartient à Manchester City, que c'est un candidat à la sélection française dans les semaines qui viennent et pour l'année prochaine, si on se qualifie pour la Russie Pour le moment on discute, il n'y a rien d'arrêté."