Aulas a "vu des scènes incroyables, des choses très choquantes"

Le président de l'OL est revenu sur les événements qui ont marqué la rencontre hier entre le SC Bastia et l'Olympique Lyonnais.

Le président rhodanien a fait savoir que l'équipe ne voulait pas reprendre après la première interruption. "Il y avait chez nous une grosse réticence des joueurs et de Bruno Genesio. J'ai essayé de les convaincre. Les joueurs étaient marqués." Avant de dénoncer le comportement de certains membres de la sécurité de Furiani : "Les images de la deuxième altercation montrent que celui qui en est à l'origine est le responsable de la sécurité qui s'était engagé à contenir les incidents. Lopes a été frappé, Gorgelin aussi, ainsi que Mateta. On a vu des stadiers frapper nos joueurs ! Nous sommes rentrés au vestiaire et il n'a plus été question de continuer à jouer. Le procureur de Bastia, que j'avais fait venir, a pris nos plaintes pour coups et blessures."