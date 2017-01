Aulas a tenté de recruter Mourinho, Zidane et Favre

Souvent critiqué pour ses choix d'entraîneur, Jean-Michel Aulas a confié ses vérités, lors de l'émission Team Duga. Le président rhodanien assure avoir tenté de faire venir quelques techniciens renommés. "J'ai essayé de faire venir Mourinho, il y a deux ou trois ans, mais je n'en avais pas les moyens. Des contacts ? Oui, tout à fait. Je ne peux pas entrer dans le détail, mais on n'était pas dans le même monde. Ce n'est pas allé très loin, mais j'avais dans l'idée que c'était possible", a-t-il expliqué. Et d'ajouter : "L'année dernière, au moment du changement d'entraîneur, j'ai rencontré Lucien Favre. On a discuté pendant trois heures. Il m'avait complètement convaincu. À la fin des trois heures, il m'a dit qu'il n'était pas libre. Alors qu'on était prêt à avancer éventuellement. À un moment donné, l'année dernière, on s'est aussi posé la question avec Zizou. On ne savait pas s'il allait poursuivre à Madrid. Et quelque temps après, il a eu la consécration."