Aucun contact entre Marseille et Giroud

Michael Manuello a confirmé à nos confrères de Foot Mercato, qu'il existe aucun contact entre l'OM et Giroud dans l'optique d'un recrutement au prochain mercato.

"Aujourd'hui quand on discute avec Olivier, il n'y a pas de discussions sur les autres projets. J'estime que quand on est à ce niveau là, on doit d'abord penser au club. On ne va pas discuter hypothétiquement de savoir si l'Inter Milan, l'OM, Naples ou l'OL sont intéressés."



"Il n'y a rien qui est vrai. On a dit qu'Olivier avait été en contact avec Rudi Garcia. J'avais dit que c'était faux. Il n'y a pas de contact entre Marseille et nous. À ce jour, il n'y a pas de contact. Olivier veut aider son équipe à se qualifier pour la Ligue des Champions."