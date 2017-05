Aubameyang, le dossier chaud du mercato

Actuellement au Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang est toujours dans la course pour finir meilleur buteur de Bundesliga. En fin de saison, le Gabonais pourrait faire ses valises et de nombreux clubs sont sur les rangs.

Aubameyang devrait très certainement quitter l'Allemagne cet été et rejoindre un autre championnat. Une annonce que ses dirigeants ont bien compris, eux qui acceptent de faire partir l'attaquant, mais pas à n'importe quel prix



Les dirigeants allemands ont ainsi révélé la somme qui peut convenir au club de la Ruhr pour l'attaquant gabonais, meilleur buteur de la Bundesliga."Pour le moment, je n'ai pas plus d'informations sur le fait qu'il va partir. À l'avenir, s'il a le désir de s'en aller, nous discuterons et nous serons à l'écoute de tout par respect envers Aubameyang, déclare-t-il à Bild. Mais de mon point de vue, il n'y a pas beaucoup de clubs où il pourra progresser s'il part. S'il part, ce sera à un prix exorbitant. S'il continue à marquer 20-25 buts, nous récupérerons facilement 65 millions d'euros."



"Je pense qu'il va rester avec nous, a expliqué le directeur sportif du Borussia Hans-Joachim Watzke. Mais si le Real Madrid et Barcelone viennent avec une offre, peut-être qu'il y pensera. Les autres clubs qui sont intéressés ne sont pas réellement une possibilité pour lui. Et il n'ira certainement pas au Bayern Munich. Nous ne l'y autoriserons pas."



Selon les informations de France Football, l'attaquant du Borussia Dortmund serait en concurrence avec la star chilienne d'Arsenal pour renforcer le secteur offensif du club de la capitale. Lié jusqu'en 2020 avec l'écurie allemande, l'artificier gabonais de 27 ans ne devrait pas disputer une saison supplémentaire dans la Ruhr, mais l'ancien Stéphanois acceptera-t-il pour autant un statut de remplaçant de luxe dans le club de la capitale ?



Alors que l'AC Milan serait sur les rangs pour l'international gabonais, Outre-Rhin, le quotidien allemand Bild assure que Patrick Kluivert est proche d'obtenir un accord avec Aubameyang. Des chiffres sont avancés par le journal, Paris propose un contrat de 3 ans et un salaire annuel de 14 millions d'euros. Pour le transfert, Bild affirme, que le montant serait de 70 millions d'euros.



Pour Le Parisien, qui confirme mais admet qu'Aubameyang est une piste pour le PSG, mais ne serait qu'un plan B pour le futur mercato parisien qui s'annonce agité cet été. Le Gabonais est sous contrat jusqu'en 2020 avec le BvB.