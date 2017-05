Au PSG, Verratti devrait rester, mais ce n'est pas sûr

Peu après la victoire en finale de la Coupe de France samedi soir contre Angers (1-0), Marco Verratti a une nouvelle fois évoqué son avenir. Comme chaque année, le milieu de terrain italien est annoncé dans le viseur de plusieurs grands clubs européens. "Je pense que je serai là (la saison prochaine). On parlera avec le club comme on le fait toute l'année. J'ai encore quatre ans de contrat, je ne pense pas partir. Je suis bien, je suis dans un grand club. Je suis sûr qu'on va faire des choses très importantes l'an prochain. On aura l'opportunité de gagner des titres. Je suis très honoré de faire partie d'un projet comme celui-là. J'ai toujours dit que gagner avec le PSG était très important, je suis là depuis cinq ans, c'est comme une famille", a lâché le milieu de terrain du PSG.