Au PSG, deux cadres poussés vers la sortie ?

Le PSG souhaite se renforcer l'été prochain pour partir à la conquête de la Ligue des Champions. Mais ce renforcement passera aussi par plusieurs départs. Et non des moindres.

Le premier sur cette liste, Hatem Ben Arfa avec seulement 23 apparitions en Ligue 1 cette saison et des comportements en dehors du terrain qui ne plaisent pas à la direction, le joueur ne serait plus dans les plans d'Unai Emery pour la saison prochaine. L'ancien Niçois peine à convaincre pour sa première saison avec le club de la capitale et n'a jamais réussi à s'imposer en tant que titulaire indiscutable. Cela pourrait lui permettre de retrouver du temps de jeu dans un club moins prestigieux que le PSG.



Deuxième joueur qui pourrait quitter le PSG, l'été prochain, comme Ben Arfa un an après son arrivée, Grzegorz Krychowiak. Seulement 11 apparitions en Ligue 1 cette saison et il pourrait aller voir ailleurs pour retrouver un temps de jeu conséquent et une place de titulaire pour ce très bon joueur. Il était arrivée avec Emery dans la capitale, lui, l'ancien de Séville, mais avec la concurrence très forte, il n'a pas réussi à convaincre le coach et les dirigeants de Paris.





Matuidi pas retenu, Lucas poussé vers la sortie



Et Blaise Matuidi serait aussi sur le départ. L'été dernier, il était courtisé par les plus grands clubs en Europe mais avait préféré rester au PSG pour la saison. Souvent sur le banc au coup d'envoi, il est tenté de trouver un nouveau défi pour relancer sa carrière et ne pas perdre sa place en équipe de France avant la Coupe du Monde 2018. Avec 26 matchs en Ligue 1 cette saison et un contrat qui se termine en juin 2018, c'est presque une porte de sortie pour l'ancien joueur de Saint-Étienne. D'après certaines informations, la Juventus serait encore venue se renseigner ses dernières semaines sur le milieu de terrain.



Enfin, Lucas avec ses 29 matchs et 9 buts en Ligue 1 cette saison serait aussi poussé vers la sortie. Le directoire du club estime que le joueur Brésilien ne répond pas toujours aux attentes du coach et après plusieurs années à Paris, il est temps de tourner la page. Un été qui s'annonce agité pour le PSG, des arrivées sont attendues pour renforcer l'équipe d'Unai Emery mais plusieurs joueurs seront aussi priés de faire les valises.



