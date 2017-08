ASSE : Une cinquième recrue

L'AS Saint-Etienne tient sa cinquième recrue estivale. Après Loïs Diony, Saidy Janko, Assane Dioussé et Hernani, le club forézien confirme l'arrivée d'Alexandros Katranis.



Transfuge du FC Atromitos, ce latéral gauche grec de seulement 19 ans a paraphé ce mercredi un bail d'une durée de cinq saisons. "Je suis très heureux de débuter une nouvelle étape de ma carrière, ici à Saint-Etienne, dans un club historique. Je souhaite m'adapter le plus vite possible. Je suis à la disposition du coach et apporter mon aide pour atteindre les objectifs du club", a confié le nouveau numéro 3 des Verts.