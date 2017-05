ASSE : Un énorme surprise pour l'entraîneur

D'après RMC, on s'oriente vers une grosse surprise, en ce qui concerne la succession de Christophe Galtier, sur le banc de l'AS Saint-Étienne. La radio assure que les négociations sont très avancées avec Fabio Celestini, ancien joueur de Ligue 1 passé par Troyes et l'OM, qui coache actuellement Lausanne. Il se serait déjà entretenu avec Roland Romeyer, David Wantier et Dominique Rocheteau.



La radio précise que sa venue pourrait mettre d'accord Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, lesquels n'étaient pas d'accord sur le profil qu'ils devaient privilégier, le second souhaitant un technicien français et l'autre pas.



Âgé de quarante et un ans, l'ancien milieu défensif a fait remonter Lausanne dans l'élite suisse, en 2015-2016. Il n'a obtenu que 27 % de victoires, cette saison.