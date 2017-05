ASSE : Ruffier réclame un bon de sortie

Selon les informations de But Football Club, Stéphane Ruffier envisage de quitter les rangs de l'ASSE, cet été. Le média indique que le gardien de but n'a pas apprécié qu'on lui cache le départ de Christophe Galtier, que Loïc Perrin soit élu joueur de l'année à sa place et que l'entraîneur des gardiens, Fabrice Grange, n'ait pas été prolongé. Il serait notamment sollicité par l'OGC Nice.