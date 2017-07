ASSE : Qui veut de Jérémy Clément ?

Mis à l'écart par Oscar Garcia, le nouveau coach de l'AS Saint-Etienne, Jérémy Clément s'est exprimé sur sa situation dans les colonnes de L'Equipe. Le milieu de terrain a confirmé ses envies de départ et indiqué qu'il ne rejoindra pas Angers, un temps dans la course pour l'arrivée de l'ancien Lyonnais. "On a beaucoup parlé de mon départ, ces dernières semaines. Aujourd'hui, je suis encore un joueur de Saint-Etienne à qui il reste un an de contrat. Mais, à trente-deux ans, j'ai encore besoin de vibrer à travers un nouveau challenge. Ce qui est sûr, c'est que cela ne se fera pas à Angers même si on m'a longtemps lié à ce club."