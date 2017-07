ASSE : à peine parti, Galtier règle ses comptes avec les joueurs

Lors d'un entretien accord à France Football, Christophe Galtier a pointé du doigt l'amateurisme des Stéphanois, en ce qui concerne le recrutement. Le technicien estime que le club doit se doter de structures dignes de son rang. "



"L'un des gros problèmes du club, j'espère qu'il va y remédier, c'est le recrutement. Je n'incrimine personne, mais tu ne peux pas, pendant quatre-cinq ans, être au four et au moulin, te coucher à pas d'heure avec Stéphane Teissier pour monter des effectifs quand tu as deux-trois matchs par semaine", a-t-il confié.



Il conseille aux dirigeants de revoir leur copie : "Tu dois avoir une structure, des moyens humains qui doivent te permettre de ne pas faire de conneries dans ton recrutement. Et Dieu sait que, depuis dix-huit mois, on en a fait beaucoup. Je ne m'enlève pas ma part de responsabilité, loin de là. On ne peut pas dire que ç'a été une grande réussite ces derniers temps. Je ne dis pas qu'on m'a imposé des joueurs que je ne voulais pas, je dis simplement qu'il y a la réalité de ce qu'est le joueur au moment où tu le veux.



Et ça, c'est un travail en amont, un travail d'observation, une enquête préliminaire. La progression du club, elle n'est pas sur un plan budgétaire, elle est sur la qualité de la cellule de recrutement et sur l'évolution de la qualité de sa formation, de son recrutement des jeunes. Quand tu n'as pas de moyens, il faut réduire au maximum les échecs."