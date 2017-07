ASSE : Oscar Garcia veut marquer le club de son empreinte

Avec un tout nouveau coach en la personne d'Oscar Garcia, l'ASSE entre dans une nouvelle ère. Le mercato du club est décevant même s'il reste encore un mois pour former la meilleure équipe possible. Deux recrues et une cascade de départs.

L'AS Saint-Etienne a connu quelques changements au cours de son mercato. Le club a mis un terme à son association avec Christophe Galtier qui durait depuis 9 années. C'est donc Oscar Garcia, ancien coach de Salzbourg, qui a pris le relais sur le banc. Les verts sont prêts pour une nouvelle saison avec pour le moment un mercato relativement discret.



Au niveau des départs, Oscar Garcia a souhaité faire le ménage. Lemoine (Lorient), Corgnet (Strasbourg), Saivet (Newcastle), Veretout (Aston Villa), Maupay (Brentford - 2M), Roux (FC Metz), Polomat (Auxerre - prêt) et Kevin Malcuit vendu à Lille pour 8 millions.



En ce qui concerne les arrivées, le club du Forez a accueilli l'attaquant de Dijon Lois Diony pour 7 millions d'euros et Saidy Janko du Celtic Glasgow. Saint-Louis, Karamoko et Bamba sont tous les trois revenus de prêt.





Oscar Garcia demande du renfort



Côté ambition, le club stéphanois va sûrement jouer les places pour un troisième tour préliminaire d'Europa League. Le club devrait se battre pour rejoindre la C3. Il paraît difficile de viser mieux vu le niveau de compétitivité de la Ligue 1 Conforama cette saison.



Homme à suivre:

Même si le transfert de Lois Diony s'avère très intéressant pour la saison à venir, l'homme qu'il faudra suivre est le coach Oscar Garcia. Arrivé de Salzbourg il est considéré comme un entraîneur de grande qualité et pourrait permettre au club de passer un cap. Il possède un fort caractère et n'hésite pas à prendre la parole. Dernièrement, il avait demandé à ses dirigeants de nouvelles recrues pour étoffer un peu plus son effectif.



Avis de la rédaction: cette saison l'équipe semble pour le moment limite pour postuler aux places européennes. Malgré tout, les verts devraient recruter durant le mois d'août, ce qui permettrait d'être plus compétitif. La formule Oscar Garcia va-t-elle marcher ? réponse en mai prochain. La rédaction pense que le club terminera entre la 7e et 9e place en fin de championnat.



11 type probable de Saint-Etienne: