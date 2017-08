ASSE : Oscar Garcia réclame encore des recrues

Alors que Saint-Etienne réalise un bon début de saison avec deux victoires contre Nice (1-0) et Caen (1-0), Oscar Garcia est monté au créneau pour évoquer le mercato estival.



En dépit des arrivées de Loïs Diony, Saidy Janko, Hernani, Alexandros Katranis et Gabriel Silva, le technicien espagnol souhaite encore de nouveaux joueurs. "J'attends des recrues mais je ne dirai pas à quels postes parce que ceux-ci sont aujourd'hui occupés et que je veux respecter tous mes joueurs."