ASSE : Oscar Garcia officialisé cette semaine ?

D'après les informations de L'Équipe, l'ASSE aurait trouvé son nouvel entraîneur. Il s'agirait d'Oscar Garcia qui dirigeait cette saison Salzbourg.

Enfin la fin du feuilleton de l'entraîneur à l'ASSE ? D'après L'Équipe, les Verts devraient normalement faire signer Oscar Garcia, ce vendredi, pour prendre la relève de Christophe Galtier la saison prochaine. L'actuel entraîneur de Salzbourg aurait convaincu les dirigeants après des recherches qui ont duré plusieurs semaines. Les Verts ont l'accord du Red Bull Salzbourg depuis une semaine mais l'ASSE est actuellement en train de régler les derniers détails du contrat de l'entraîneur de 44 ans.



Oscar Garcia n'est pas connu en France, c'est un ancien joueur du FC Barcelone, qui a été cité comme possible successeur de Luis Enrique. Sa carrière d'entraîneur débute au Maccabi Tel-Aviv en 2012-2013. Il passera aussi à Brighton (2013-14), au Maccabi (2014) et Watford (2014) avant de s'engager avec Salzbourg en 2015. Depuis il a gagné deux championnats (2016, 2017) et deux Coupes d'Autriche (2016, 2017). Oscar Garcia deviendra donc le 37ème entraîneur de l'AS Saint-Étienne. NP