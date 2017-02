ASSE - OL : Galtier déjà à fond

Lors de la conférence de presse en prélude au très attendu ASSE-OL de dimanche, Christophe Galtier a donné son sentiment sur le derby et appelé ses joueurs à se dépasser pour tenter de l'emporter.

"Cette rivalité entre les deux clubs est importante. Par expérience, je sais la tristesse quand on perd et la fierté des Stéphanois au lendemain d'une victoire. Dans ce sens, ce serait très bien qu'on puisse gagner", a-t-il estimé. Il considère néanmoins que les Lyonnais sont plus forts : "S'il y a quatre points d'écart au classement, on ne dispute pas le même Championnat. Lyon a des joueurs supérieurs intrinsèquement. Le club est mieux armé que nous. Il l'a montré lors de ce mercato d'hiver. Mais si on a le bonheur de l'emporter, on ne sera pas trop loin. Un derby reste un derby. (...) Il faudra se transcender, sinon tu perds, car je le répète, les Lyonnais sont intrinsèquement meilleurs."



Le technicien refuse de se laisser aspirer par la pression liée à la rencontre : "Je relativise beaucoup ces derniers jours car tout peut prendre une dimension incroyable aujourd'hui. Les phrases et les piques sont révolues car on est tombés dans la connerie absolue. Je prends l'exemple d'Anthony Lopez. C'était une petit provoc', pas une insulte. Il s'est excusé et bien excusé. Il devait le faire. Mais il n'y a rien de méchant." Il pense néanmoins qu'il aura droit à "un accueil très chaleureux à Geoffroy Guichard". Enfin, il a confié ses ambitions, pour cette rencontre, et les suivantes : "On a beaucoup à gagner. Mais on n'a pas plus d'ambition que d'obtenir les quarante-quatre points synonymes du maintien."