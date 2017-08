ASSE : Le recrutement n'est pas terminé

Après Saidy Janko et Loïs Diony, Saint-Etienne a attiré hier sa troisième recrue du mercato estival avec Assane Dioussé. Mais cette arrivée ne clôt pas le recrutement des Verts. Sur le site officiel du club, le président du directoire Roland Romeyer a confirmé la venue d'autres joueurs. "Notre objectif est de promouvoir des jeunes à fort potentiel, formés au club ou ailleurs. Notre mercato n'est pas terminé. Nous sommes ambitieux et souhaitons bâtir un effectif très compétitif pour réaliser la meilleure saison possible."