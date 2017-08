ASSE : Hernani recruté, Hamouma prolongé

Sur son site officiel, le Zénith St Petersbourg a officialisé le prêt d'Hernani à Saint-Étienne, jusqu'à la fin de la saison.



Également convoité par Lyon, le milieu de terrain avait été recruté en échange de 8 millions d'euros par le club russe, l'hiver passé.





#TransferNews Hernani will move to France on loan this season with St.Etienne, best of luck from all here in St.Petersburg pic.twitter.com/yZEr6iOj5d