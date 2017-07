ASSE : Garcia réclame des recrues "en urgence"

Oscar Garcia, le successeur de Christophe Galtier sur le banc de l'AS Saint-Etienne, a passé un coup de gueule dans les colonnes du Progrès. À moins de quinze jours de la reprise de la Ligue 1, le technicien espagnol a envoyé un message à ses dirigeants visant à déplorer un mercato estival trop calme, seulement marqué par les arrivées de Saidy Janko et Loïs Diony. "On verra l'ambition du club selon le nombre de joueurs qui vont arriver (...) Il reste deux semaines avant le début du championnat ! C'est très urgent d'avoir des joueurs. On va voir ce qui se passe, mais je ne sais pas. Je suis professionnel et je travaille avec les joueurs que j'ai à ma disposition."