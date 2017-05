ASSE : Galtier souffle le chaud et le froid

Cela fait plusieurs jours que l'avenir de Christophe Galtier à la tête des verts est sombre. Malgré tout selon ses dirigeants, il pourrait rester au sein du club. Une information à laquelle il a répondu.

"Mon avenir ? On est dans une période de réflexion. La décision sera prise en accord avec tout le monde. Je n'ai pas abordé le sujet avec les joueurs, a clarifié le natif de Marseille dans les colonnes du quotidien régional Le Progrès. Je n'ai jamais annoncé que j'arrêtais. Mon entretien avec Roland Romeyer ce mardi matin s'est très bien passé, dans le calme. Ce n'est pas ce qui est sorti dans la presse qui a changé le contenu de notre discussion. La réflexion c'est de voir ce qui va être le mieux pour l'ASSE la saison prochaine. On a parlé du club, de l'avenir. On a évoqué l'intersaison avec un stage début juillet qui pourrait avoir lieu au Chambon-sur-Lignon".