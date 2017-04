ASSE - Galtier : "la possibilité existe encore" pour la 5e place

L'entraineur stéphanois était en conférence de presse aujourd'hui avant le match de demain face à Guingamp pour le compte de la 35e journée de Ligue 1.



"La possibilité existe encore. Je pars du principe qu'il y a un objectif défini en début de saison. Est-ce que nous l'atteindrons ? Je n'en suis pas sûr. Mais, il est hors de question de baisser les bras, d'abandonner. Je demande aux joueurs de l'exemplarité. Plus haut nous finirons, mieux ce sera pour tout le monde. Nous ne pouvons et nous ne devons pas laisser courir et terminer la saison comme cela. Je veux vraiment que mes joueurs croient en la possibilité de bien finir la saison, faire des points, gagner des matches. Après Guingamp, il y aura une double réception, avec Bordeaux et le PSG, puis un déplacement à Monaco. Ce n'est pas rien. Ce sont des rendez-vous importants dans une saison."