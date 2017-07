ASSE et LOSC : une défaite chacun

Pendant que le PSG s'inclinait face à la Juventus (2-1), deux outsiders de la Ligue 1 perdaient également leurs matchs amicaux respectifs, hier soir. Les Verts d'Oscar Garcia ont été dominés par Montpellier (1-0). Giovanni Sio a marqué le seul but de la partie sur penalty (55e) et ainsi redonné des couleurs au club héraultais. Pour sa part, le Losc de Marcelo Bielsa a chuté contre l'Atalanta Bergame (1-0). Après deux victoires et un nul, la formation nordiste a ainsi subi son premier revers.