ASSE : Diony, première recrue ?





Sur son site officiel, l'ASSE a confirmé que Loïs Diony (24 ans) allait passer sa visite médicale, vendredi et samedi. "C'est un transfert intelligent entre les deux clubs. Chacun a fait un pas vers l'autre. Cela a été vraiment constructif et je pense que cela peut-être le début d'un partenariat entre les deux clubs", a notamment confié Olivier Delcourt, le président du DFCO, au Bien Public . Pour rappel, l'attaquant a inscrit 11 buts et délivré 8 passes décisives en 35 rencontres de Ligue 1, la saison passée.