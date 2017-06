Arsenal passe à l'attaque pour Lemar

Alors que dans les prochaines semaines Mendy et Fabinho vont normalement quitter Monaco pour l'Angleterre. Thomas Lemar serait lui aussi proche de signer en Premier League pour la saison prochaine. Arsenal veut le joueur...

Le milieu de terrain est très convoité pendant ce mercato. D'après les informations de Goal et le Daily Mail, Arsenal aurait même formulé une offre pour s'attacher les services du joueur. Un joueur important de l'effectif de l'AS Monaco cette saison, l'offre serait supérieure à 30 millions d'euros sans les bonus.



Mais dans cette histoire, le plus déterminé c'est Arsène Wenger qui veut absolument faire signer le joueur pendant l'été, c'est même une pièce maîtresse de son futur effectif. Le joueur serait même séduit d'évoluer avec le coach français la saison prochaine selon les médias anglais. Mais Monaco n'est pas très vendeur dans ce dossier et compte bien garder le joueur pour la prochaine saison surtout après les départs de Silva et ceux de Mendy et Fabinho qui se dessinent Monaco veut garder un effectif pour pouvoir jouer les compétitions.



Pour convaincre le club de la Principauté de laisser partir le joueur, il faudra qu'Arsenal augmente sa somme lors des prochaines négociations. Affaire à suivre...