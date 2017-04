Aréola ne veux pas être une doublure à Paris

Actuel deuxième gardien du club de la capitale, Alphonse Aréola n'accepte plus ce rôle. Le jeune tricolore n'accepte pas d'avoir un rôle de doublure.

Selon Le Parisien, le gardien de but français ne fera pas de vieux os dans la capitale et partira si sa situation n'évolue pas. L'ancien joueur de Lens et Bastia, qui n'a plus été titularisé en Ligue 1 depuis le 7 février, reste sous contrat jusqu'en 2019.