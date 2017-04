Antonetti propose son aide financière au SC Bastia et se paie Mavuba

L'ancien entraîneur du LOSC était l'invité du CFC ce dimanche soir. Sans langue de bois, il s'est confié sur son amour pour le club corse et a proposé de devenir l'actionnaire principal du Sporting lors de la prochaine saison. Dans cette interview, il en a aussi profité pour se confier sur son départ de Lille.

L'hiver dernier, Bastia l'a contacté pour devenir entraîneur en remplacement de François Ciccolini, mais l'homme de 55 ans a refusé la proposition : "Bastia m'a contacté cet hiver, mais ça n'était pas le moment. Un retour peut se faire dans certaines conditions, pourquoi pas, ça m'intéresse mais dans un rôle plus élargi. Il ne faut pas seulement utiliser les joueurs, il faut aussi former les jeunes."



"Je ne reviendrai à Bastia que si j'ai les pleins pouvoirs, tant sportifs que financiers", a affirmé le technicien corse devant les caméras du CFC."Je suis prêt à m'investir en tant qu'actionnaire principal, à prendre des risques financiers. Je suis prêt à être directeur sportif pendant deux trois ans, à travailler, ça fera un salaire en moins à payer !"





Frédéric Antonetti pour le #CFC : "Je suis prêt à m'investir en tant qu'actionnaire principal à @SCBastia" pic.twitter.com/rgidnxS4f8 — Canal Football Club (@CanalFootClub) 9 avril 2017







Le cas Mavuba au LOSC

Frédéric Antonetti a estimé lors de cet entretien que Rio Mavuba n'a pas été "exemplaire" avec lui. "Quand je suis arrivé, j'ai dit que je voulais retrouver le Rio Mavuba de 2014, et que je voulais l'aider, a raconté Antonetti. Simplement, Rio, sous ses allures de gentil garçon, je pense que le football n'est plus son centre d'intérêt numéro 1. Question exemplarité, ce n'est pas le numéro 1. Il aime beaucoup la vie parisienne, ce n'est pas un secret. Avec moi ce n'est pas compatible, avec moi il faut aimer le foot."



Rio Mavuba qui a répondu via un Tweet



J'étais tenté de répondre mais "On ne tire pas sur l'ambulance" 🚨@CanalFootClub #CFC — Rio Mavuba (@riomavuba) 9 avril 2017





