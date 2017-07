Angers : Moulin, le magicien du SCO

Angers débute sa saison avec la ferme intention de continuer à progresser et de maintenir l'équipe dans l'élite. Grâce à son expérience acquise sur les dernières saisons, l'équipe connaît la clé du succès.

Le SCO d'Angers s'apprête à entamer une nouvelle saison. L'année dernière, les Angevins ont réalisé une magnifique parcours en obtenant leur maintien à quelques journées de la fin et en disputant une finale de Coupe de France contre le Paris Saint-Germain.



Stéphane Moulin et son groupe ont accompli de belles choses au cours de la saison dernière. Un exemple à suivre pour cette année.



Côté départs, l'équipe s'est séparée de Bérigaud et Bamba revenus en prêt. Nicolas Pepe a été cédé pour 10M à Lille ainsi que Diedhiou pour 5,9M à Bristol City. Pablo Martinez (Strasbourg), Wissa (Ajaccio), Doré (Clermont), Issa Cissokho (Amiens) et le capitaine N'Doye sont également partis.



Pour les arrivées, le SCO a bien recruté avec les venues de Guillaume, Crivelli, Ciss, Puyo, Kanga. Pour les transactions, Coulibaly est arrivée de Bastia pour 2 millions d'euros tout comme Angelo Fulgini qui aura coûter 1,4 millions de Valenciennes. Le joueur qui est revenu de prêt se nomme Karanovic.





Moulin a la capacité de refaire le même coup



Le SCO d'Angers a des ambitions intéressantes de maintien pour la saison à venir. Le club a les moyens de le faire et ses derniers résultats en championnat montrent que l'équipe a un bon potentiel.



Se maintenir sera donc la priorité et pourquoi pas tenter de faire un beau parcours en Coupe de France ou de la Ligue.



Homme à suivre:

Pour l'homme à suivre, il pourrait bien être Stéphane Moulin. L'entraîneur français a de l'expérience en Ligue 1 et connaît le club comme sa poche. A la tête du SCO depuis de nombreuses années, il a insufflé un vrai projet de jeu à son collectif.



Un collectif qui lui rend bien depuis quelques saisons. Agé de 49 ans, il va entamer une toute nouvelle saison de Ligue 1 Conforama avec son club de toujours.



Avis de la rédaction:

Angers connaît la recette pour valider une nouvelle fois son maintien en Ligue 1. Les joueurs savent à quoi s'attendre et devront répondre présents dès le début du championnat. Généralement le SCO entame assez bien ses saisons dans l'élite. La clé sera de se montrer réaliste et bon défensivement.



Avec l'apport de Crivelli, Ciss ou encore Fulgini, les Scoïstes sont capables de se montrer efficace et parfaois redoutables surtout à domicile au stade Raymond Kopa. Angers devra faire face aux écuries du championnat qui paraissent encore plus impressionnantes que l'an dernier. La rédaction imagine le SCO se maintenir et terminer entre la 15 et 17e place.



Equipe probable:





Greg Zerbone