Angers - Lyon, c'est parti !

L'Olympique lyonnais se déplace au Stade Raymond-Kopa pour y retrouver le SCO d'Angers pour le compte de la 34e journée de Ligue 1. Un match qui s'annonce difficile face à une formation angevine qui sera poussée par son public et surtout sa qualification en finale de la Coupe de France cette semaine.

















Lyon doit s'imposer face au SCO d'Angers. Les lyonnais n'ont pas le droit à l'erreur car dimanche après-midi les Girondins de Bordeaux sont à l'extérieur pour jouer contre Dijon. Une victoire des Bordelais conjuguée à un mauvais résultat des Gones et les espoirs de quatrième place pourraient s'éloigner. Lyon doit donc prendre cet adversaire très au sérieux car le SCO n'est pas encore mathématiquement sauvé et un succès contre une équipe comme Lyon serait une victoire de prestige.



En plus de cela, les hommes de Stéphane Moulin seront forcément impatients d'en découdre avec les Rhodaniens. Les Angevins se sont qualifiés dans les dernières secondes pour la finale de la Coupe nationale, ce qui ne leur étaient plus arrivés depuis plus de 60 ans. Ils seront donc en pleine confiance au moment de rentrer sur la pelouse vendredi soir.



En ligue 1, le SCO reste sur deux défaites à domicile face à Monaco et au Paris Saint-Germain. Lyon doit donc suivre le même chemin que les leaders du championnat. Malgré tout, ce ne sera pas facile, car cette saison l'OL a souvent perdu des points face à des équipes du bas de tableau et les joueurs de Bruno Genesio sont dans une très mauvaise dynamique en championnat. Sur les 5 derniers match, ils n'ont pris que 4 points sur 15 possibles, ce qui a permis à Bordeaux et Marseille de recoller. Une victoire serait donc la bienvenue ce soir dans le Maine-et-Loire.





Bien préparer l'Ajax



Ce match est une occasion parfaite pour préparer le déplacement à Amsterdam mercredi prochain. Les Gones devront faire d'ores et déjà sans Alexandre Lacazette toujours blessé. L'occasion pour Jean-Philippe Mateta de disputer un troisième match en Ligue 1. Pour le reste, Lyon devrait se passer de Fekir, Ghezzal et Mammana pour le moment incertains.



Une victoire et Lyon pourrait se rendre dans la capitale hollandaise avec une bonne dose de confiance la semaine prochaine. Un match qui s'annonce primordial pour la fin de saison. L'Ajax est deuxième de son championnat d'Eredivisie et ne joue pas ce week-end. De quoi recevoir l'OL en pleine possession de ses moyens.



Les groupes et compos probables:

Angers:

Gardiens : Alexandre LETELLIER, Mathieu MICHEL.



Défenseurs : Abdoulaye BAMBA, Issa CISSOKHO, Vincent MANCEAU, Mateo PAVLOVIC, Romain THOMAS, Ismaël TRAORÉ.



Milieux : Pierrick CAPELLE, Cheikh NDOYE, Thomas MANGANI, Baptiste SANTAMARIA, Flavien TAIT.



Attaquants : Jonathan BAMBA, Kévin BÉRIGAUD, Famara DIEDHIOU, Nicolas PÉPÉ, Gilles SUNU, Karl TOKO EKAMBI.



Angers: Letellier - Bamba, Traoré, Thomas, Manceau - N'Doye (c), Santamaria, Mangani - Pépé, Toko Ekambi, Capelle.



