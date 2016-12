Angel Di Maria vers la Chine ?

Voilà un étrange cadeau de Noël pour les supporters du Paris SG. Angel Di Maria pourrait être la surprise du marché d'hiver. L'Argentin pourrait quitter le PSG pour rejoindre la Chine.

Même décevant depuis le début de saison, un départ d'Angel Di Maria sonnerait comme un coup de tonnerre dans le ciel parisien. Et pourtant, c'est bien l'hypothèse émise par le quotidien L'Equipe. L'Argentin pourrait rejoindre son compatriote Carlos Tevez et le Brésilien Oscar dans le championnat chinois. Son agent Jorge Mendes aurait tâté le terrain auprès de certaines personnes basées sur le continent asiatique.



Auteur toutes compétitions confondues de 3 buts et 7 passes décisives, le footballeur de 28 ans pourrait voir son statut remis en cause par l'arrivée de l'international allemand Julian Draxler. Acheté pour 63 millions d'euros à Manchester United en 2015, l'Argentin ne pèse pas sur le jeu parisien comme espéré. Pour autant, un départ prochain ne serait pas véritablement un surprise pour ceux qui suivent la carrière d'Angel Di Maria. Les révélations issues des Football Leaks ont dévoilé tout un système opaque autour du joueur avec des sociétés immatriculées dans des paradis fiscaux. Surtout, l'Argentin ne s'appartient pas vraiment. Ses passages précédents à Manchester, au Real Madrid ou au Benfica Lisbonne n'ont jamais été très loin. Avec à chaque fois des transferts à plusieurs dizaines de millions d'euros. Tant est si bien que le véritable joueur le plus cher de la planète, c'est lui : au gré de ses différents transferts, 180 millions d'euros ont été dépensés par ses clubs successifs pour le faire venir.