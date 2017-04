Angel Di Maria juge sa saison avec Paris

Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Angel Di Maria évoque sa saison avec le PSG à l'approche du sprint final très important pour le club de la capitale.

"Je n'ai pas bien commencé. Je n'étais pas au niveau que j'espérais. Je pense que le fait de jouer la Copa América (finaliste avec l'Argentine) et beaucoup de matches a eu une influence. J'ai eu un coup de moins bien. En 2017, j'ai pu passer du temps avec ma famille, en Argentine, pour me ressourcer, penser à ce qui a été réalisé... Il fallait changer quelque chose, être meilleur. J'ai réussi à marquer plus de buts, faire plus de passes, c'est le plus important."