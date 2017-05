Andrea Berta futur directeur sportif parisien... mais les négociations sont compliquées

C'est la piste la plus chaude pour le PSG dans l'optique du recrutement d'un directeur sportif, celle d'Andrea Berta qui exerce actuellement à l'Atlético Madrid. Il est la priorité du club de la capitale mais lui veut imposer ses conditions pour venir diriger le domaine sportif au PSG.

Olivier Létang va quitter son poste de directeur sportif, début juin et Patrick Kluivert ne sait toujours pas s'il va rester au club la saison prochaine. Nasser al-Khelaïf est donc obligé de partir à la recherche d'un nouveau gestionnaire pour le domaine sportif du club de la capitale.



Depuis plusieurs jours, l'ancien directeur sportif du FC Porto, Henrique, était cité comme le plus probable mais la direction du club qui l'a rencontré à Doha ne voudrait pas l'engager car il est actuellement jugé dans son pays pour le procès Fenix, une affaire d'exercice illégal d'activités de sécurité privée. Paris veut éviter les affaires et aurait donc fait le choix d'Andrea Berta mais ce dernier veut imposer ses conditions.



Andrea Berta est actuellement le directeur sportif du club de l'Atlético Madrid et possède un carnet d'adresse important. Le club de la capitale veut lui offrir un contrat de 14 millions d'euros nets par an mais lui veut surtout savoir si la direction du club lui laissera maîtriser la politique sportive du PSG dès le prochain mercato peut-être une énorme différence avec celle du PSG. Lui ne veut pas des grandes stars mais veut des joueurs de confiance, des guerriers comme il a formé l'équipe à Madrid. Un point qui alimente actuellement les discussions entre les deux parties.



NICOLAS PELLETIER