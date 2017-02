Andoni Zubizarreta veut structurer l'OM

Dans un entretien accordé au quotidien l'Équipe, Andoni Zubizarreta a affirmé qu'il veut reproduire ce qu'il a mis en place au FC Barcelone, une structure cohérente du club de l'OM.

"J'ai fait des études de chimie, mais plus que scientifique, je dirais que le processus de prise de décisions tel que je le conçois doit être structuré. Ce qu'on a essayé de faire à Barcelone, c'est de structurer toute l'information qu'il y avait dans le club autour d'un même joueur. À l'OM, on a un réseau de recruteurs pour le centre de formation qui font des rapports, connaissent les familles des joueurs et disent que le latéral gauche de l'équipe X pourrait être intégré. Cette information rentre dans un système qui contient une batterie d'autres informations sur lui. Une fois qu'il est au club, avec la visite médicale, le jeune a de nouvelles données : une manière de courir, les genoux comme ci, le dos comme ça. De là, s'il a un problème de musculation, on saura ce qu'il doit travailler, avec qui. Il a un contrat, un agent, mais il peut en changer parce qu'il s'est fâché avec le précédent. Il s'est blessé au genou. Ses parents se sont séparés. Sans parler de toutes ses caractéristiques de footballeur. Tu rassembles toutes ces informations. Tu essayes aussi d'avoir les mêmes pour les joueurs qui ne sont pas au club mais que tu suis, pour pouvoir comparer. Ça ne rend pas les décisions plus faciles à prendre, mais ça te donne un cadre plus clair."



