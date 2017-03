Amoros n'aime pas le recrutement de l'OM

L'ex-joueur de l'Olympique de Marseille, Manuel Amoros s'est montré déçu par les choix de la direction olympienne.

"La défense n'est pas terrible quand même, si je peux me permettre, ils auraient dû cibler un défenseur central et un attaquant au mercato, on le voit en l'absence de Gomis. Après, quand on n'est pas à l'intérieur du club, on ne sait pas s'ils ont eu des contacts avec des joueurs que voulait Rudi Garcia, et que ça n'a pas été possible", a affirmé l'ancien Marseillais dans les colonnes de La Provence.