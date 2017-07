Amicaux : Marseille s'impose, Saint-Etienne s'incline

L'OM et l'ASSE disputaient des matchs amicaux, ce soir. Le premier affrontait Sion, tandis que le second jouait contre Nyon. Les hommes de Rudi Garcia s'en sont bien sorti, même s'ils se sont fait peur en fin de rencontre. Ils sont parvenus à conserver un avantage de 3-2. Lucas Ocampos, Valère Germain et Bouna Sarr ont marqué les buts marseillais. Côté stéphanois, la rencontre a mal débuté, Nyon inscrivant deux buts très rapidement. Les buts de Romain Hamouma et Nolan Roux n'ont pas suffi pour revenir. L'ASSE s'est incliné 2-3.