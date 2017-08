Alves: "C'est pour ce genre de performance que le PSG a recruté Neymar"

Après la victoire du PSG à Guingamp (3-0), ce dimanche soir en clôture de la 2e journée de championnat, le défenseur parisien Dani Alves revient sur la prestation de son nouveau coéquipier et compatriote Neymar. Pour son premier match de Ligue 1, le Brésilien a marqué un but et donné une passe décisive.