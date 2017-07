Alves a choisi le PSG pour sa femme !

Le PSG a officiellement présenté ce mardi sa nouvelle recrue, Daniel Alves. Pourquoi le latéral brésilien a-t-il choisi Paris plutôt que Manchester City ? Pour son épouse !

Il n'a pas fallu attendre plus d'une question pour comprendre pourquoi Daniel Alves avait fait le choix de Paris. "C'est la ville de l'amour", s'est enflammé le Brésilien ! A la question plus précise encore de savoir pourquoi il avait choisi le PSG plutôt que le projet de Manchester City de son ancien entraîneur au Barça, Pep Guardiola, le latéral international s'est montré on ne peut plus clair : "J'ai fait ce choix pour que ma famille se sente bien, en particulier mon épouse. En allant à la Juventus, j'avais fait un choix égoïste. Cette fois, j'ai tenu compte de mes proches. Je crois beaucoup au bonheur comme levier de réussite." Daniel Alves n'est pas seulement un footballeur. C'est aussi un philosophe !