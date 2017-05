Almeida : "Paris est dans le Top 5 mondial"

Avant la rencontre de la 36e journée de Ligue 1 face à Paris, ce samedi à 17h au Parc des Princes, l'entraîneur de Bastia Rui Almeida a évoqué le PSG.



"Paris est dans le top 5 mondial, on doit aller au-delà de nos limites sur ce sprint final. Dans un match, c'est onze joueurs contre onze joueurs. Nos joueurs ont la confiance pour jouer le match. Le Sporting entrera demain sur le terrain avec de l'humilité, pour aller chercher les points.



On a la capacité de prendre les points qui nous manquent sur les matchs de Paris, Lorient et Marseille. Nos joueurs ont la confiance pour jouer le match. Il n'y a pas de "si" dans le football. Le Sporting entrera demain sur le terrain avec de l'humilité, pour aller chercher les points. Je croyais qu'il restait quatre matchs à jouer. Il en reste trois. J'en jouerai trois.



Nous avons encore un match, au minimum, à jouer à huis-clos. On est obligé de jouer comme ça .Je suis très content pour Axel Ngando, mais nous avons besoin de tous les joueurs. Nous avons tout notre groupe, sauf les blessés Toto, Farid et Florian."