Al-Khelaïfi précise que c'est bien le PSG qui a payé la clause de Neymar

Le PSG a recruté Neymar en s'acquittant d'une clause libératoire de 222 millions d'euros. Le président parisien ne craint pas les inspections de l'UEFA au titre du fair-play financier.

Lors de la conférence de presse de présentation de Neymar, Nasser Al-Khelaïfi a répondu aux accusations proférées par la Liga. "Nous serons très transparents avec le fair-play financier, j'ai une grosse équipe avec moi. Si vous (les journalistes) êtes préoccupés par cela, je vous conseille d'aller boire un café et de ne pas trop vous inquiéter. Ce que nous avons fait est complètement transparent et légal... donc ce que disent les médias, on n'y fait pas attention. Le PSG a payé la clause, pas Neymar, ce qui est légal", a-t-il confié aux médias présents.



Rappelons que certaines rumeurs faisaient état d'un paiement de cette clause directement par le Qatar au joueur, dans le but de détourner les règles du fair-play financier. Un scénario crédible mais non prouvé, et donc aujourd'hui formellement démenti par le président parisien.