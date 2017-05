Adil Rami confirme les contacts avec l'OM

Marseille va devoir se renforcer en défense centrale pour la saison prochaine. Adil Rami a confirmé sur BeIn Sports des contacts avec l'Olympique de Marseille. Le défenseur international de Séville veut rejoindre un nouveau club pendant l'été.

"Il y a un intérêt de l'OM. J'entends ce qu'il se passe. Mes agents travaillent pour moi. Si on parle du club et des ambitions de Marseille, ça s'avère super intéressant. Il y a des envies d'être en haut. C'est un beau défi," a affirmé le défenseur central âgé de 31 ans.



"Le fait de connaître le staff marseillais, c'est quelque chose d'important pour moi. Je bouge souvent par rapport à ça. Je vais souvent là où il y a de la valeur sûre. Je connais l'entraîneur et sa philosophie. Je sais que Rudi Garcia est un entraîneur qui aime jouer au football. Il connaît mon caractère aussi. C'est un plus."



"Je suis concentré sur ma fin de saison. Je suis bien aussi à Séville. On est en Ligue des champions, on est bien", indique Adil Rami. Cela cache quand même une vraie déclaration d'amour pour l'OM.