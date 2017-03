Adidas et l'OM, c'est terminé

C'est officiel, Adidas ne sera plus l'équipementier de l'Olympique de Marseille à partir de la saison 2018-2019.

"La marque a pris acte du fait qu'elle ne pourrait se mettre d'accord avec la nouvelle direction, malgré des propositions dynamiques et ambitieuses", c'est le communiqué d'Adidas qui annonce donc la fin de la collaboration entre l'OM et la marque aux trois bandes.

Le contrat avec l'équipementier avait été signé en 2010 pour une durée de huit ans, moyennant près de 10 M€ annuels.



Marseille va donc devoir chercher un nouveau partenaire et plusieurs marques seraient partantes pour la nouvelle aventure du club Phocéen. Under Armour, New Balance et Puma qui semble avoir une longueur d'avance sur les concurrents. Ces trois marques cherchent absolument à devenir l'équipementier officiel de l'Olympique de Marseille, un club mythique du football français mais aussi un club qui est l'un des plus gros vendeurs de maillots en France, avec 325 000 tuniques écoulées chaque année.



NICOLAS PELLETIER