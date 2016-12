Adebayor à Montpellier, faut-il croire la rumeur ?

Comme à chaque marché des transferts, le nom d'Emmanuel Adebayor revient pour un club de Ligue 1. Cette fois, le Togolais est annoncé à Montpellier.

Emmanuel Adebayor a un gros avantage. Il est libre de tout contrat depuis son départ de Crystal Palace cet été. A la recherche d'un attaquant, Montpellier pisterait le Togolais de 33 ans selon L'Equipe. On se souvient que l'ancien joueur de Metz et Monaco avait été proche de s'engager avec l'Olympique Lyonnais en septembre. A Montpellier, il viendrait compenser l'absence de Casimir Ninga, victime d'une rupture des ligaments croisés. "Du fait de l'indisponibilité de Ninga, il me paraît utile de prendre un bon attaquant pour améliorer nos résultats. Si c'est Adebayor, je ferai le maximum pour qu'il soit le meilleur possible. Si c'est un autre, je ferai la même chose", confie Frédéric Hantz, le coach héraultais.



Toutefois, son arrivée est loin loin d'être bouclée. D'abord parce que ce n'est pas la première fois que son nom est cité pour un club français. C'est même une constante à chaque marché des transferts. Avec un dénouement immuable : Adebayor ne signe pas en faveur d'un club de L1. Ensuite, et surtout, la venue d'un attaquant ne semble pas être la priorité des dirigeants de Montpellier. Louis Nicollin estime avoir "assez dépensé de sous cette année" alors que le salaire d'Adebayor n'est pas à la portée du premier club venu. Nicollin estime aussi que la cellule de recrutement a plutôt ciblé... un renfort défensif. Enfin, le Togolais n'est pas totalement «libre». Il souhaite disputer la prochaine CAN (14 janvier-5 février), ce qui l'empêcherait d'être disponible tout de suite pour le MHSC.