Adam Ounas, cible du Napoli

Depuis plusieurs semaines, la presse italienne évoque avec insistance un intérêt de Naples pour la venue d’Adam Ounas. Le joueur, international algérien pourrait quitter les Girondins rapidement.





La Gazetta dello Sport, repris par des médias français, évoquait une offre à venir du club napolitain. Quant au Corriere dello Sport, il évoque une somme de 10 millions d'euros à partir de laquelle Ounas serait transférable.



Naples serait passé à la vitesse supérieure pour essayer de recruter le milieu de terrain offensif de Bordeaux, dont le contrat expire en juin 2021. Le club du président Aurelio De Laurentiis serait disposé à débourser 6-7 M€, plus des bonus, pour débaucher l'international algérien. Toutefois, les dirigeants bordelais réclament huit millions pour céder Adam Ounas.



Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec les Marine et Blanc, l'Algérien reste sur une saison avec trois buts et deux passes décisives en Ligue 1. Cette année, il n'a pas confirmé les espoirs placés en lui, ne disputant que 1 215 minutes en Ligue 1. Il est notamment passé derrière François Kamano dans la hiérarchie des ailiers gauches à Bordeaux.



Adam Ounas avait été convoqué pour la première fois en sélection nationale d'Algérie le 19 octobre dernier pour le match contre le Nigeria. Match qu'il n'avait pas pu jouer en raison d'une blessure.



Africa top sports - Isidore Akouete