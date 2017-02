A Bordeaux, Paris a tout à perdre

À quelques jours d'affronter le FC Barcelone en Ligue des Champions, le Paris Saint Germain se rend ce soir à Bordeaux pour le compte de la 25ème journée de Ligue 1. Un match qu'il ne faudra surtout pas négliger pour rester au contact de l'AS Monaco.

"Penser uniquement à Bordeaux", ce sont les mots d'Unai Emrey en conférence de presse d'avant match hier. Pour ce 100ème match face à Bordeaux, le coach du PSG sait que son groupe pense déjà au choc de la saison pour le club, mardi face à Barcelone au Parc des Princes. Mais la rencontre du soir au Matmut Atlantique, doit être pris au sérieux. Une défaite ce soir en terre bordelaise conjuguée à une victoire de l'AS Monaco demain face à Metz, laisserait Monaco sur une voie princière pour la fin de saison. Ce soir face aux Girondins, l'entraineur parisien pourra compter sur le retour de Marco Verratti, Kévin Trapp et Thomas Meunier. Javier Pastore et Grzegorz Krychowiak, eux sont toujours absents du groupe. L'autre objectif de la soirée, sera d'éviter les blessures pour les cadres du PSG avant la Ligue des Champions. Pour cela, Unai Emery devrait faire confiance à Thiago Motta, suspendu pour le match aller de Ligue des champions, et Gonçalo Guedes, non qualifié.





La déclaration d'Unai Emery



« Nous avons joué et gagné 4-1 là-bas il y a deux semaines en Coupe de la Ligue. Mais aujourd'hui, Bordeaux est très bien. Ils ont gagné leur dernier match 4-0 face à Caen. Vendredi, ils auront une belle opportunité de se rapprocher des places qualificatives pour l'Europa League. Ce sera une grande source de motivation pour eux, d'autant qu'ils joueront à domicile, face au Paris Saint-Germain. Ils auront une bonne opportunité de montrer qu'ils peuvent nous battre. Ils seront prêts, auront beaucoup d'envie. Ce match est donc très important pour nous. Il faut penser uniquement à lui. »









Le groupe du PSG :



Gardiens : Areola, Trapp.

Défenseurs : Thiago Silva, Marquinhos, Kimpembe, Maxwell, Kurzawa, Aurier, Meunier.

Milieux : Thiago Motta, Matuidi, Verratti, Rabiot, Nkunku.

Attaquants : Cavani, Lucas, Ben Arfa, Draxler, Gonçalo Guedes, Di Maria.



Blessés : Pastore.

Choix de l'entraîneur : Lo Celso, Krychowiak, Descamps, Georgen, Callegari, Augustin.





Le groupe de Bordeaux :



Gardiens : Cédric Carrasso, Jérôme Prior.

Défenseurs : Diego Contento, Milan Gajic, Vukasin Jovanovic, Nicolas Pallois, Théo Pellenard, Youssouf Sabaly.

Milieux : Mauro Arambarri, Jaroslav Plasil, Younousse Sankharé, Jérémy Toulalan, Valentin Vada.

Attaquants : François Kamano, Gaétan Laborde, Malcom, Jérémy Ménez, Diego Rolan.





La statistique du match :



Lorsque le PSG marque le premier but à l'extérieur cette saison, c'est 8 victoires en 8 matchs. Mais Lorsque Paris encaisse le premier but à l'extérieur alors c'est 4 défaites en 4 matchs.



NICOLAS PELLETIER