A Angers, Paris doit suivre l'exemple de Monaco

Début de la 33e journée de Ligue 1, ce vendredi 20 h 45 avec le déplacement du Paris Saint-Germain sur la pelouse du stade Raymond Kopa d'Angers. Les hommes d'Unai Emery n'ont pas le droit à l'erreur face au SCO d'Angers. Une victoire et Paris reviendrait provisoirement à égalité de points avec Monaco dans la course au titre.

Le Paris Saint-Germain ne doit pas se louper demain soir face au SCO d'Angers. Les Parisiens restent sur une bonne dynamique en Ligue 1 et semblent avoir oublié la remontada face au FC Barcelone il y a quelques semaines. Aujourd'hui, Unai Emery et ses hommes sont focalisés sur le championnat et rien d'autre. Ils reste sur une belle victoire acquise 4-0 contre l'EA Guingamp lors du dernier match de championnat. Pour ce qui est de l'extérieur, les joueurs du club de la capitale sont invaincus cette année.



Seule défaite, concédée à Guingamp au mois de décembre dernier. Parmi les joueurs en forme, Cavani et ses 29 buts dont 16 à l'extérieur. Le meilleur buteur de la Ligue 1 tentera de tromper la défense Angevine une fois de plus. Au match aller, les Parisiens avaient remporté la rencontre sur le score de 2-0 avec des réalisations de Cavani et Thiago Silva. Le PSG est en grande forme car depuis le début de l'année ils ont trouvé à 16 reprises le chemin des filets hors de leurs bases. Ce match sera également l'occasion pour le coach Basque de donner un peu de temps de jeu à des jeunes joueurs car Krychowiak, Kurzawa, Ben Arfa, Thiago Silva, Augustin et Draxler sont forfaits pour la rencontre.





Angers joue les arbitres



Demain soir ils affrontent une formation du SCO d'Angers en bonne forme. Malgré une défaite le week-end dernier contre Monaco, les hommes de Stéphane Moulin restent sur de belles prestations notamment avec une qualification en demi-finale de Coupe de France face aux Girondins de Bordeaux. Les Angevins devront défendre un avantage historique car le PSG ne sait plus imposé dans le Maine-et-Loire depuis la saison 1979.



Les derniers matchs se sont toujours terminés sur des nuls comme l'année dernière (0-0). Les blancs et noirs ont donc l'occasion d'éloigner leur adversaire du titre de champion de France et de définitivement valider leur maintien. Pour le moment ils sont 12e avec 39 points. Côté absence, Andreu, Sailhi, Cissokho et Martinez ne sont pas là. Paris doit donc éviter le piège pour encore croire au titre.



Greg Zerbone