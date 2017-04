5 stats pour ne pas s'endormir devant Saint-Étienne - Rennes

L'affiche ne fait pas rêver ! Vous serez nombreux dimanche à 17h dans votre canapé, zappant entre BeIn Sports pour l'affiche, Saint-Étienne - Rennes et BFM TV pour suivre les derniers mouvements des candidats à la Présidentielle. Accrochez-vous, prenez votre café, voici 5 stats avant cette rencontre importante de la 34e journée de Ligue 1 dans le haut du tableau. Ironique.

0



L'AS Saint-Etienne n'a perdu aucun de ses 5 derniers matchs à Geoffroy-Guichard face au Stade Rennais, tous en Ligue 1 (2 victoires et 3 nuls). Les deux équipes se sont quittées sur un match nul lors des 3 derniers matchs.





10



Le Stade Rennais a remporté au moins 10 victoires lors des 19 dernières saisons de Ligue 1. Sa dernière saison à moins de 10 victoires remonte à la saison 1997/1998 (9 victoires en 34 journées).





6



L'AS Saint-Etienne est la seule équipe qui n'a aucun joueur à au moins 7 buts inscrits en Ligue 1 cette saison (Romain HAMOUMA - 6 buts).





0



Le Stade Rennais n'a inscrit aucun but lors de ses 2 derniers matchs à l'extérieur en Ligue 1, il n'a jamais joué 3 matchs à l'extérieur sans marquer dans cette compétition cette saison.





1



Le Stade Rennais n'a inscrit qu'un seul but au cours de ses 5 derniers matchs à l'extérieur en Ligue 1 (FCM 1-1 ASSE Journée 28, but de Wesley SAID à la 90ème minute).



Bon, une petite stat pour garder l'espoir...

Le Stade Rennais tente 16,3 dribbles par match, comme Paris, moyenne la plus élevée en Ligue 1 cette saison.



N.P