5 stats pour bien préparer Rennes-Montpellier

Suite de la 36e journée de Ligue 1 ce dimanche avec un passionnant Rennes-Montpellier. Voici 5 raisons de regarder cette rencontre...

2



Le Stade Rennais a remporté seulement 2 de ses 19 derniers matchs en Ligue 1 (2v, 11n, 6d).





4



Le Stade Rennais est l'adversaire contre lequel Ryad BOUDEBOUZ a été le plus souvent décisif en Ligue 1 (4 buts et 6 passes décisives).





60



Montpellier a encaissé 60 buts en Ligue 1 cette saison, son 3ème total le plus élevé dans cette compétition (74 buts encaissés en 2003/2004, 67 buts encaissés en 1981/1982).





22,8



Le Stade Rennais FC réussit 22,8% de ses centres en jeu, seuls le Montpellier Hérault SC (24,0%) et l'AS Monaco (23,1%) ont un meilleur pourcentage en Ligue 1 cette saison.





3



Depuis sa victoire 3-2 contre l'Olympique de Marseille le 21 septembre 2016, le Stade Rennais FC n'a plus marqué 3 buts au cours d'un match de Ligue 1. Le SRFC a inscrit plus d'1 but à 4 reprises seulement sur cette période (16 fois un seul but, 9 fois aucun but).