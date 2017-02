5 grosses incertitudes à l'OM avant le classico

Avant la réception du PSG, dimanche 26 février à 21 heures pour le classico du football français, Rudi Garcia a fait le point sur l’infirmerie olympienne en conférence de presse.



A deux jours du choc entre l'OM et le PSG à l'Orange Vélodrome, l'entraîneur marseillais a indiqué qu'il devra se passer pour le match de : Bouna Sarr, Saïf-Eddine Khaoui, Bafétimbi Gomis, Tomas Hubocan et Boubacar Kamara.

Cinq autres joueurs sont incertains pour la rencontre. Il s'agit de Grégory Sertic, Dimitri Payet, Rolando, Morgan Sanson et Patrice Evra, cinq gros éléments du vestiaire marseillais.



NP