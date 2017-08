Zidane risque une longue suspension

Le coach du Real Madrid risque une très grosse suspension après avoir lâché une phrase contre l'arbitrage.

"Je suis très en colère pour la sanction de Cristiano. Je ne vais pas me mettre à parler des arbitres mais quand tu regardes et que tu vois ce qu'il s'est passé, penser que Cristiano ne va pas jouer avec nous pendant 5 matches. Quelque chose se passe. Je suis en colère et c'est pareil pour lui".



Une phrase qui peut coûter cher à ZZ, le Comité Technique des Arbitres espagnol va instruire un dossier pour demander la suspension du coach français. Cela peut commencer par une simple amende et se prolonger jusqu'à la suspension du banc de touche.