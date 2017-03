Zidane poussé dans ses retranchements

En conférence de presse, Zinedine Zidane s'est exprimé sur les difficultés éprouvées par son équipe, en ce début d'année. "Parfois, tu veux faire des choses, mais tu n'y arrives pas. On en parle, on l'analyse, rien de plus. Quoi qu'il arrive, nous allons continuer et rester fidèles à notre ligne de conduite. Nous ne sommes pas très contents en ce moment, nous pouvons faire mieux, mais nous sommes pleinement impliqués et concernés", a-t-il expliqué. Il ne lâche néanmoins pas, convaincu que les résultats s'amélioreront par le travail : "C'est une période compliquée de la saison. Nos 3-4 derniers matchs n'ont pas été terribles. Mais nous continuons à travailler, tranquillement, pour revenir dans les clous."



Il souhaite que ses troupes soient en mesure de présenter un meilleur profil dès ce weekend, face à Eibar : "On ne peut plus se permettre d'écarts pour gagner la Liga, c'est normal. Mon discours n'a pas changé, il ne changera pas. (...) Il y a des choses à améliorer oui, mais nous allons les améliorer, dès demain, j'espère."